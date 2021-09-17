Масштабна аварія сталася у Дніпропетровській області на трасі Дніпро – Запоріжжя. Унаслідок ДТП біля в’їзду в Запорізьку область постраждало шість транспортних засобів. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Пошкодилися чотири легкові автомобілі, мотоцикл і вантажівка. Недалеко від місця аварії горіло поле, через дим на дорозі утворилася погана видимість.

Автомобілі не бачили вантажівку, яка стояла узбіччі, та почали у неї врізатися.

На місце аварії на Дніпропетровщині прибули правоохоронці та співробітники ДСНС.

Фото та відео ДТП на трасі Дніпро – Запоріжжя

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