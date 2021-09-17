Погрожував підірвати школу: в Одесі затримали чоловіка з муляжем гранати

В Одесі співробітники поліції затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату спочатку в школі №86, а потім в продуктовому кіоску, що знаходиться неподалік від навчального закладу.
Інцидент стався у п’ятницю, 17 вересня, на вулиці Академіка Корольова, 96, повідомила прес-служба місцевого ГУНП.
– Чоловіка щось не влаштовувало в житті. Зараз із ним спілкуються слідчі, – прокоментували в патрульній поліції.
При цьому в школі цього дня проходив відкритий урок, куди прийшов полковник Збройних сил України у відставці Юрій Густенко, який і викликав правоохоронців.
Вибухотехніки, які прибули на місце події, вилучили гранату та після огляду боєприпасу з’ясували, що той був навчальним. Який мотив злочину – не повідомляється.
У свою чергу директор міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич додала, що зловмисник спочатку прийшов на шкільний стадіон, де якраз проходив олімпійський урок.
Чиновниця також додала, що затриманий не має відношення до навчального закладу: ані він, ані його діти там не навчалися. Більш того, він ніколи не вступав у конфліктні ситуації з педагогами.