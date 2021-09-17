В Одесі співробітники поліції затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату спочатку в школі №86, а потім в продуктовому кіоску, що знаходиться неподалік від навчального закладу.

Інцидент стався у п’ятницю, 17 вересня, на вулиці Академіка Корольова, 96, повідомила прес-служба місцевого ГУНП.

– Чоловіка щось не влаштовувало в житті. Зараз із ним спілкуються слідчі, – прокоментували в патрульній поліції.

При цьому в школі цього дня проходив відкритий урок, куди прийшов полковник Збройних сил України у відставці Юрій Густенко, який і викликав правоохоронців.

Вибухотехніки, які прибули на місце події, вилучили гранату та після огляду боєприпасу з’ясували, що той був навчальним. Який мотив злочину – не повідомляється.

У свою чергу директор міського департаменту освіти та науки Олена Буйневич додала, що зловмисник спочатку прийшов на шкільний стадіон, де якраз проходив олімпійський урок.

Погрожував підірвати школу: в Одесі затримали чоловіка з муляжем гранати / 3 фотографии

Чиновниця також додала, що затриманий не має відношення до навчального закладу: ані він, ані його діти там не навчалися. Більш того, він ніколи не вступав у конфліктні ситуації з педагогами.