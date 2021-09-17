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Дмитро Кудрявцев |

Туристка, що зірвалася зі скелі в Іспанії, померла у лікарні

Замок Бенидорм

26-річна українка, яка зірвалася зі скелі в Іспанії, коли намагалася зробити Селфі, померла в лікарні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

– Громадянка була госпіталізована, але від отриманих множинних травм згодом померла в лікарні. Генеральне консульство України в Барселоні надає необхідну консульську допомогу рідним загиблої, – заявили в МЗС.

У відомстві підтвердили, що дівчина впала в море з 30-метрової висоти в іспанському місті Бенідорм.

Нагадаємо, дівчина впала в море 14 вересня, однак тоді її змогли витягнути з води рятувальники, які чергували на пляжі.

Після цього постраждала провели реанімаційні заходи, а потім потерпілу доставили в порт Бенідорм.

Звідти жінку відправили в головну лікарню Аліканте, де вона і померла від отриманих травм.

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Фото: Depositphotos

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