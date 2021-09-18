У Києві затримали чоловіка, який змусив роздягнутися 8-річну дівчинку в Деснянському районі. Він перегородив вихід з кабінки в шкільному туалеті та наказав їй оголити своє тіло.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської прокуратури.

Налякана дівчинка виконала вимоги чоловіка, а зловмисник втік.

Незабаром його вдалося встановити та затримати.

– Ним виявився 49-річний житель столиці. Раніше він вже двічі відбував покарання в місцях позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів. Останній раз на підставі вироку Голосіївського районного суду Києва від грудня 2019 року був засуджений до 12 років позбавлення волі та в жовтні 2021 року звільнений на підставі так званого закону Савченко, – повідомили у відомстві.

Йому повідомили про підозру 17 вересня за ч. 2 ст. 156 КК України (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи). Перевіряється причетність підозрюваного до аналогічних злочинів, скоєних на цьому тижні у двох інших школах столиці.

Нагадаємо, раніше в Миколаївській області 38-річний батько трьох дітей зґвалтував 12-річну подругу своєї доньки.

Чоловік заманив дівчинку в автомобіль, обіцяючи покатати, а натомість повіз за межі села. Потім він пригостив неповнолітню морозивом, напоїв алкоголем, і почав приставати.