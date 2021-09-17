Знімали відео для соцмереж: на Дніпропетровщині підліток вдихнув газ і помер

Шоковані тут майже все містечко від загадкової загибелі 15-річного Миколи на околиці Першотравенська. Посадка і городи навпроти житлових будинків. Саме сюди вражені дівчина та друг старшокласник викликали швидку.

Підліток лежав на чужому городі без свідомості. Тут його і побачили медики. Налякані друзі пояснили, що в цій безлюдній місцевості знімали відео для соцмереж, але раптом щось пішло не так і Микола буквально впав замертво.

Пожвавити хлопця медикам, на жаль, не вдалося. На землі поруч з тілом знайшли балончик з газом для запальничок. Діти розповіли, що перед раптовою смертю Микола відкрив його і щосили вдихнув суміш. Все – заради ефектного відео.

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Трохи більше як тиждень він встиг провчитися в гірничому ліцеї – на зварника. З ким саме знімав смертельний ролик того трагічного вечора, викладачі не знають. Тому що підлітки не з місцевих.

У поліції заявили, що хлопець намагався таким чином продемонструвати свої здібності. Зараз поліцейські направили цю речовину на експертизу, щоб розуміти, що це саме за речовина.

Що це? Черговий безглуздий челлендж або разова акція? Зараз з’ясовує слідство. Остаточна причина смерті стане відома після результатів розтину. Поки ж трагічну загибель хлопця кваліфікували як нещасний випадок.