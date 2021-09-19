На Волині кінь застряг копитом на колії залізничного переїзду – чи змогли врятувати тварину

У місті Рожище у Волинській області надзвичайникам вдалося врятувати коня, який застряг копитом в отворі між рейковими коліями та бетонною плитою залізничного переїзду.

Тварина опинилася у складній ситуації та не змогла звільнитися самостійно. Порятунок ускладнило те, що наближався електропотяг сполученням Ковель-Луцьк.

На час проведення аварійно-рятувальних робіт електротранспорт довелося зупинити. Також рятувальникам довелося залучити техніку, що допомогла врятувати життя тварини, яка потрапила у біду.

За допомогою гідравлічних ножиць працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося збільшити проміжок між рейкою та плитою – після цього кінь зміг звільнитися з пастки.

Ця новина викликала однозначну реакцію користувачів соціальних мереж. Люди подякували надзвичайникам за те, що вони допомогли врятувати тварину, яка потребувала допомоги. Деякі наголосили, що рятувальники – справжні герої.