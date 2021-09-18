Одна з постраждалих унаслідок вибуху в Карпатах, який стався ввечері 15 вересня, туристка Марина Малиш прийшла до тями вдень 17 вересня. Наразі вона почувається краще, ніж вчора.

Про це розповів її чоловік, психолог Орест Малиш на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, жінка може рухатися всім тілом. Марині зробили складну операцію 16 вересня.

– Рухається всім тілом. Рука, яку зібрали, рухається. Відкрили око, яке вціліло. Мене бачила, не дуже різко, але бачила. Навіть посміхнулась, – зазначив чоловік туристки.

Він розповів, що лікарі турбуються через деякі результати аналізів, оскільки наслідки для організму після вибухів завжди небезпечні та непередбачувані.

Орест наголосив, що загалом стан його дружини кращий, але ще зарано розслаблятися. Раніше медичні працівники припускали, що ймовірно Марина може перестати бачити одним оком.

Він додав, що ще одна постраждала Лідія змогла побачити його сьогодні своїми очима, а стан Надії та Юлії кращий. За словами психолога, дівчата мужньо переносять весь біль.

Вибух у Карпатах

Ввечері 15 вересня стався вибух у Карпатах – він пролунав під час розпалювання багаття. Унаслідок цього двоє людей загинули, четверо осіб дістали опіки та рани, ще один хлопець – порізи. На щастя, діти не постраждали, тому що перебували далеко від місця вибуху.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій припустили, що вибух міг статися через вибухонебезпечні предмети, які теоретично могли бути в цій місцевості після битв Першої та Другої світових воєн.