Трагічні дві смерті в Дніпрі після вибуху авто: що відомо про загиблих

Замість свята в професійний День рятувальника вони в останню путь проводжають молоду колегу. Надзвичайники Дніпра прощаються із загиблою спікеркою обласної служби порятунку. 35-річна Дарина Гречіщева присвятила ДСНС останні вісім років свого життя.

Потужний вибух і стовп чорного диму. Фрагменти людських тіл і уламки автомобіля розкидало в радіусі кількох метрів. Так вранці середи у п’ятиповерхівки вибухнув припаркований Nissan.

– Ми виїхали як на звичайну пожежу, і вже потім в процесі ліквідації цієї аварії виявили інше тіло, яке виявилося тілом нашої співробітниці Дар’ї Гречищевої, – сказав заступник керівника ДСНС Дніпропетровщини.

Ідентифікували Дарину тільки за документами. Поховали її в закритій труні.

Тихо і без пишних церемоній попрощалися і з іншою жертвою вибуху – власником підірваної машини. Медик за освітою і викладач за покликанням. Це 44-річний киянин Олексій Кавлак. Він працював інструктором з тактичної медицини і мінної безпеки.

Хто міг це зробити та навіщо? Колеги загиблої рятівниці впевнені: головною метою підривника була не вона. Але і кому міг перешкодити звичайний інструктор також не розуміють.