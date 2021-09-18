Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Трагічні дві смерті в Дніпрі після вибуху авто: що відомо про загиблих

днепр

Замість свята в професійний День рятувальника вони в останню путь проводжають молоду колегу. Надзвичайники Дніпра прощаються із загиблою спікеркою обласної служби порятунку. 35-річна Дарина Гречіщева присвятила ДСНС останні вісім років свого життя.

Потужний вибух і стовп чорного диму. Фрагменти людських тіл і уламки автомобіля розкидало в радіусі кількох метрів. Так вранці середи у п’ятиповерхівки вибухнув припаркований Nissan. 

– Ми виїхали як на звичайну пожежу, і вже потім в процесі ліквідації цієї аварії виявили інше тіло, яке виявилося тілом нашої співробітниці Дар’ї Гречищевої, – сказав заступник керівника ДСНС Дніпропетровщини. 

Ідентифікували Дарину тільки за документами. Поховали її в закритій труні. 

Тихо і без пишних церемоній попрощалися і з іншою жертвою вибуху – власником підірваної машини. Медик за освітою і викладач за покликанням. Це 44-річний киянин Олексій Кавлак. Він працював інструктором з тактичної медицини і мінної безпеки.

Хто міг це зробити та навіщо? Колеги загиблої рятівниці впевнені: головною метою підривника була не вона. Але і кому міг перешкодити звичайний інструктор також не розуміють.

Читайте
Вибух у Дніпрі спричинив прикріплений до авто вибуховий пристрій – ЗМІ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка