Вбивство у Затоці: що відомо про вбивство 36-річного чоловіка в Одеській області

У селищі Затока Одеської області сталася стрілянина в одному з місцевих барів. Мешканці населеного пункту повідомили у поліцію.

Правоохоронці виявили тіло померлого 36-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями. Поліцейські запровадили в дію операцію Сирена для затримання ймовірного зловмисника.

Протягом години працівники поліції змогли встановити та доставити у відділок чоловіка, якого підозрюють у стрілянині в барі.

Правоохоронці вилучили в чоловіка мисливську рушницю, яка, найімовірніше, могла стати знаряддям для вчинення правопорушення. Надалі зброю направлять на експертизу фахівців.

Слідчі підозрюють затриманого за статтею 115 (Вбивство) КК України. Наразі правоохоронці розв’язують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 (Хуліганство із застосуванням зброї) КК України.

Чоловікові може загрожувати ув’язнення терміном до 15 років. Наразі слідство триває, всі обставини встановлюють поліцейські.