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Дмитро Кудрявцев |

Під Харковом на базі відпочинку спалахнула пожежа: двоє постраждалих

пожежа на базі відпочінку

У неділю, 19 вересня, на базі відпочинку в селищі Печеніги Харківської області спалахнула пожежа.

За даними поліції, внаслідок події травми різного ступеня тяжкості отримали двоє осіб.

Повідомлення про пожежу в екстрені служби надійшло рано вранці. У момент події в дерев’яному будинку було 10 осіб.

Постраждалими виявилися 43-річний чоловік та 35-річна жінка. Їх госпіталізували до харківського медичного закладу.

Ще вісім осіб не просили про допомогу медиків та відмовилися давати свідчення поліції.

Під Харковом на базі відпочинку спалахнула пожежа: двоє постраждалих
Під Харковом на базі відпочинку спалахнула пожежа: двоє постраждалих
Під Харковом на базі відпочинку спалахнула пожежа: двоє постраждалих
Під Харковом на базі відпочинку спалахнула пожежа: двоє постраждалих
Під Харковом на базі відпочинку спалахнула пожежа: двоє постраждалих / 2 фотографии

За попередніми даними, пожежа виникла через замикання проводки. Інформацію за фактом пожежі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.270 (Порушення вимог пожежної безпеки) КК України.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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