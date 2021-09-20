Поїзд Чернівці-Київ змінив маршрут: на колії провалилося земляне полотно

Через провал у земляному полотні поїзд №118 Чернівці-Київ відправленням з Чернівців о 19:46 змінив маршрут.

Він поїде через Заліщики та Тернопіль, передає Укрзалізниця.

У районі карстових печер на перегоні Новоселиця-Мамалига через підмив ґрунту стався провал у земляному полотні.

– Відновлювальні роботи вже ведуться, але займуть щонайменше 10 годин. Тому нам доведеться пускати поїзд №118 Чернівці-Київ відправленням з Чернівців о 19:46 через Заліщики та Тернопіль, – повідомили в Укрзалізниці.

З маршруту вилучили зупинки на станціях Новоселиця, Ларга, Кам’янець-Подільський, Дунаївці, Гречани.

Пасажирів із цих станцій попросили не хвилюватися – за нии вже виїхали три вагони, що доставлять їх до Хмельницького.

Туди із затримкою орієнтовно на одну годину прибуде об’їзним маршрутом поїзд №118,додали у відомстві.

Зазначимо, що за зміненим маршрутом поїдуть 154 пасажири.