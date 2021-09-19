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Дмитро Кудрявцев |

Тіла знайшли в скрині: на Донеччині таємничим чином загинули двоє дітей

Нацполіція Черкаської області_автомобіль Нацполіція

У селі Нікольське Волноваського району Донецької області таємничим чином загинули двоє маленьких дітей.

За даними поліції, 18 вересня їхня 41-річна мати звернулася до правоохоронних органів, повідомивши про зникнення десятирічної дівчини та семирічного хлопчика.

За словами жінки, вона разом з чоловіком пішла на роботу, залишивши дітей самих. Коли дорослі прибули додому, ані хлопчика, ані дівчинки не знайшли. До цього моменту діти без дозволу на вулицю не виходили.

Як з’ясувалося, родина перебувала на обліку в соціальній службі через те, що мати й батько надмірно захоплювалися алкоголем та погано виконували батьківські обов’язки.

На пошуки дітей відправили поліцію, кінологів та автопатрулі. На залізничних та автовокзалах було розгорнуто блокпости. Правоохоронні органи опитали всіх сусідів та мешканців села, перевірили усі покинуті будинки, водойми та лісосмуги.

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У підсумку, тіла двох дітей без ознак життя було знайдено в старій скрині. Встановлюється причина смерті.

За даним фактом розпочато кримінальну справу за п.2 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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