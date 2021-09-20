Любешівський районний суд Волинської області оштрафував 22-річного місцевого жителя на 85 тис. грн за контрабанду 340 тис. пачок цигарок.

Тютюнові вироби під виглядом оселедців водій перевозив у майже 700 ящиках через пункт пропуску Дольськ, що на білорусько-українському кордоні, ще торік у листопаді.

Те, що вантажівка Volvo була заповнена рибою, було вказано в товаросупровідних документах.

Зрештою тютюнові вироби білоруського виробництва, вартістю 10 млн грн, вилучили у встановленому законом порядку.

Через майже рік Любешівський районний суд визнав 22-річного чоловіка винним у транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів.

Крім того, призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 5 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85 тис. грн.

Минулого тижня співробітники оперативних підрозділів Чернівецького загону спільно із молдовськими правоохоронцями затримали повітряних контрабандистів, які порушували повітряний простір трьох країн заради тютюнової контрабанди.

Зловмисниками виявилися двоє українців та громадянин Білорусі.

Український Ан-2, легковий автомобіль молдовської реєстрації та групу осіб, що обслуговувала літак, виявили за майже десять кілометрів від населеного пункту Сокиряни Новодністровського району (Україна), неподалік Бричанського району (Республіка Молдова).

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон