Студенти Пермського державного університету, які стали очевидцями стрілянини, розповіли про хронологію подій та емоції від пережитого.

Студент Олександр розповів, що прийшов на навчання і побачив, як усі біжать.

– Я почув стрілянину і зрозумів, що потрібно кудись бігти. Я піднявся уверх, ми забарикадувалися в аудиторії та власне чекали, що буде. Потім почули через масове сповіщення, що залишайтеся там, де ви є… Я не бачив, лише чув постріли, їх було немало.

Ще двоє очевидців трагедії у Пермі заявили, що побачили чоловіка зі зброєю з вікна, а також поранену людину на траві.

– У нас мала бути пара, ми заходимо в кабінет, після чого бачимо у вікні злочинця зі зброєю і поранену людину на газоні. Ми зачинилися, забарикадувалися в аудиторії та чекали на евакуацію. Нас вивели співробітники поліції.

Студент другого курсу Антон зізнався, що спочатку сприйняв звуки стрілянини за шум під час будівництва.

– Я виходив з території університету, почулися постріли. Ми думали, на будівництві щось відбувається. Потім з будівлі почали вибігати люди, ми когось запитали, що сталося, нам сказали, що стріляють. Ми не надали значення…

Співробітниця Пермського державного університету спочатку подумала, що так проходять навчання.

– Натовп іде, а потім дивлюся – за ними йде молодий хлопець і стріляє. Я ще продовжувала думати, що навчання, потім дивлюся – одна людина впала на траву і лежить… Тоді ми уже зрозуміли, що це не навчання, що це серйозно. Ми зачинилися у деканаті зсередини.

Один зі студентів зауважив, що вони чекали на евакуацію близько години.

– Коли все почалося, це було приблизно в 11.30-35, то ми почули постріли та відразу зачинилися в аудиторії..Проходив поверхом? Можливо. Було чутно постріли всередині будівлі і на вулиці. Потім приблизно за годину все закінчилося.

Стрілянина в університеті у Пермі сталася вранці 20 вересня. Чоловік у чорному одязі прийшов до будівлі університету та відкрив вогонь біля входу.

Перелякані студенти почали стрибати з вікон будівлі, інші зачинилися в аудиторіях. Зловмисника вдалося затримати. Він чинив опір поліції, тому його поранили. Відомо, що він живий і наразі перебуває у лікарні.

Стрілець вбив вісьмох осіб, ще 24 постраждали, з них 16 зазнали вогнепальних поранень. Такі цифри наводить Міністерство охорони здоров’я.

Детальніше про стрілянину у Пермі та відео з місця подій – у матеріалі.