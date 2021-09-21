У місті Приморськ Запорізької області стався потужний вибух, в результаті якого було повністю знищено двоповерховий житловий будинок.

Інцидент стався у вівторок, 21 вересня, приблизно об 11.00, повідомили у прес-службі місцевого ГУНП.

60-річного власника вдалося витягти з-під завалів будинку та надати чоловікові необхідну медичну допомогу.

За попередньою інформацією потерпілий намагався накласти на себе руки, підірвавши в будинку газо-повітряну суміш.

Заведено кримінальні справи за фактом порушення ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та ст.120 (доведення до самогубства) КК України.

Санкції за обома статтями передбачають позбавлення волі на строк до десяти років.

На місці події продовжують роботу слідчі оперативної групи, керівництво місцевої поліції, криміналісти, вибухотехніки, медики, а також співробітники ДСНС. Слідчо-оперативні дії тривають.

Спроба самогубства: у Приморську чоловік підірвав газ у власному будинку / 3 фотографии

Нагадаємо, 16 вересня неподалік від села Вороненка Івано-Франківської області пролунав потужний вибух, в результаті якого загинули дві людини, а ще четверо отримали поранення.

Можливою причиною події могла стати детонація боєприпасів часів Першої або Другої світової війни через розпаленого багаття.

У цей момент на полонині Під-Берди знаходилося 12 туристів, серед яких двоє дітей – п’яти та трьох років.