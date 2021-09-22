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Анастасія Рогожінська |

Це не мій прапор: під Дніпром дівчина публічно спалила національний символ України

дівчина спалила прапор України

У місті Кам’янське Дніпропетровської області дівчина спалила національний прапор України на камеру. Відповідне відео з’явилось у соцмережах.

За інформацією Telegram-каналу Катарсис, друзі дівчини знімали, як вона палила прапор. Згодом відео було опубліковано на просторах інтернету.

На відповідних кадрах видно, як порушниця тримає синьо-жовтий прапорець під запальничкою. За вчинком дівчини стежили її друзі, які сміялись та знімали це на відео.

Окрім того, одна з дівчат поцікавилася у знайомої, чому вона спалює прапор. Дівчина сміючись відповіла, що це не її прапор.

Як повідомляється у Telegram-каналі, жителька Кам’янського співпрацює з місцевим модельним агентством.

Але після цього скандального вчинку адміністрація компанії GlorySchool відповіла у листуванні обуреним людям, що дівчину вже виключили.

– Одна з наших учениць зробила абсолютно неприпустимий вчинок щодо державної символіки. Ми не можемо залишити цю ситуацію без уваги, – йдеться в повідомленні.

Свій акаунт у Instagram дівчина закрила, адже потрапила під хвилю критики. Чому вона вирішила спалити прапор України та що стало причиною невідомо.

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