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Марія Степанюк |

У Запорізькій області на берег викинуло мертвих дельфінів

мертві дельфіни

На березі Азовського моря у Запорізькій області виявили двох мертвих дельфінів азовка. Про це повідомив Азовський рибоохоронний патруль у Facebook.

Інцидент стався 20 вересня під час проведення рибоохоронного рейду Азовським рибоохоронним патрулем спільно зі співробітником відділу прикордонної служби на території Приазовського національного природного парку в районі села Чкалове, Мелітопольського району.

Патрульні знайшли дельфінів довжиною 1,2 м та 1,3 м та приблизною вагою 25-30 кг.

Під час огляду на шкіряному покрові не було виявлено будь-яких знарядь лову.

— На місце події викликали співробітників Приазовського національного природного парку, які склали карту викиду дельфінів азовка, для подальшого з’ясування ситуації, – зазначили у повідомленні.

Також в Азовському рибоохоронному патрулі нагадали, що для уникнення потраплянь будь-якої інфекції не слід чіпати мертвого дельфіна.

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Фото: Азовський рибоохоронний патруль

Джерело: Азовський рибоохоронний патруль

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