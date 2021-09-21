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Валентина Летяк |

В аеропорту Бориспіль митники кришували контрабанду товарів

Митники кришували контрабанду товарів

Співробітники митного посту в аеропорту Бориспіль організували корупційну схему отримання неправомірної вигоди за переміщення товарів через кордон України.

Митники систематично вимагали і отримували так звану данину від бізнесменів за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів.

За відмову платити підприємцям погрожували затягуванням процесу оформлення.

Комерційний вантаж організатори схеми реєстрували як особисті речі авіапасажирів, тобто як несупроводжуваний багаж. За нього не йшло жодних нарахувань до держбюджету.

Розмір хабарів залежав від кількості та вартості товарів.

Митники кришували контрабанду товарів

Одного з митників затримали під час отримання частини хабара, загальна сума якого сягала $4,5 тис.

Зараз проводяться обшуки за місцем вчинення корупційного злочину та за місцем мешкання підозрюваних митників.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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