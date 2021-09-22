Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія назвав три ймовірні причини замаху на Сергія Шефіра. Про них він розповів в кулуарах Верховної Ради журналістам.

Нардеп схиляється до того, що у такий спосіб намагалися, так би мовити, передати привіт команді, передусім президенту. Особливо враховуючи те, що це найближча до нього людина, а сам глава держави наразі перебуває у від’їзді.

– Загалом у мене три версії: це міг бути привіт від контрабандистів і кримінальних авторитетів, проти яких були запроваджені санкції. Друга полягає у тому, що це міг бути російський слід. Ну і, звичайно, напередодні великих змін щодо боротьби з політичним впливом фінансово-промислових груп, теж не можна виключати і таку версію, – заявив він.

Також Давид Арахамія додав, що перший помічник президента України Сергій Шефір в результаті замаху на нього не постраждав. Наразі він перебуває в безпечному місці і шокований тим, що сталося.

22 вересня під Києвом стріляли в авто Сергія Шефіра – першого помічника президента України Володимира Зеленського. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що нападники випустили 10 куль.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією – замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).