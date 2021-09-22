Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Метою було вбивство, а не налякати: Монастирський про замах на Шефіра

денис монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що метою замаху на Сергія Шефіра було не налякати, а саме вбити першого помічника президента.

Про це він сказав під час брифінгу.

– Метою даного злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. Наголошую, команду президента – не налякати! Ті реформи, які розпочато, зокрема щодо боротьби з організованою злочинністю, будуть продовжені, – наголосив глава МВС.

За його словами, було більше 10 пострілів по автомобілю, зафіксовано більше 11 вхідних отворів.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка