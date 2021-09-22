Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що метою замаху на Сергія Шефіра було не налякати, а саме вбити першого помічника президента.

Про це він сказав під час брифінгу.

– Метою даного злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. Наголошую, команду президента – не налякати! Ті реформи, які розпочато, зокрема щодо боротьби з організованою злочинністю, будуть продовжені, – наголосив глава МВС.

За його словами, було більше 10 пострілів по автомобілю, зафіксовано більше 11 вхідних отворів.