Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський оприлюднив фото куль, яки хірурги витягнули зі стегна водія Сергія Шефіра.

Очільник відомства запевнив, що життю водія ніщо не загрожує.

– Перед госпіталізацією водій встиг вказати на місце, звідки здійснювалися постріли, що дало можливість слідчим максимально оперативно та якісно здійснити огляд місця подій та необхідні слідчі дії. Тож ситуація на контролі, – запевняє Денис Монастирський.

За його словами, до слідчо-розшукових дій залучені найкращі оперативники та слідчі Національної поліції, кінологічної служби, Нацгвардії, співробітники СБУ.

Слідство наразі розглядає три основні версії замаху на вбивство першого помічника президента України Сергія Шефіра та його водія:

державна діяльність,

тиску на перших осіб держави,

дестабілізація політичної ситуації в Україні, зокрема за участі спецслужб іноземних держав.

– Хочу наголосити, що замах відбувався з метою вбивства. Якщо хтось думає, що може залякати таким чином керівництво країни, він глибоко помиляється. Шлях реформ і змін у країні не зупинити! – запевнив міністр МВС.

Крім того, очільник міністерства внутрішніх справ констатує, що сьогодні, без перебільшень, другий день народження Сергія Шефіра.

Перебуває на контролі міністерства, зауважує його очільник, і вбивство підприємця з Черкас, яке сталося сьогодні, 22 вересня.

Основна версія слідства – умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Авто помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли 22 вересня близько 10.00 на дорозі між селами Кругле та Ходосівка Обухівського району Київської області. У транспортний засіб влучило понад 10 куль.

Унаслідок надзвичайної події постраждав водій Сергія Шефіра. Його після трьох кульових поранень прооперували.

Поліція відкрила кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією Замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 ККУ).

Джерело: Денис Монастирський

Фото: Денис Монастирський