В автомобіль, в якому їхав перший помічник президента України Сергій Шефір, потрапило понад 10 куль. Поранення отримав водій.
Про це поінформували в прес-службі МВС України.
Обстріл стався в середу, 22 вересня, близько 10:00 ранку неподалік від села Лісники Київської області.
– Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій, – повідомили в МВС.
На місті інциденту зараз працюють слідчо-оперативні групи поліції.
Також здійснюється розшук осіб, які обстріляли авто Шефіра: проводиться спеціальна поліцейська операція.
– Всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102, – додали в МВС.
Як повідомляють ЗМІ, сам Сергій Шефір не постраждав. Пораненому водієві надавали медичну допомогу на місці події.
Правоохоронці ввели спецоперацію Сирена і шукають нападників.