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Юлія Соколова |

Потрапило понад 10 куль: в МВС повідомили деталі обстрілу авто Шефіра

Сергій Шефір

В автомобіль, в якому їхав перший помічник президента України Сергій Шефір, потрапило понад 10 куль. Поранення отримав водій.

Про це поінформували в прес-службі МВС України.

Обстріл стався в середу, 22 вересня, близько 10:00 ранку неподалік від села Лісники Київської області.

– Сьогодні, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Сергія Шефіра. В автомобіль потрапило більше 10 куль. Поранений водій, – повідомили в МВС.

На місті інциденту зараз працюють слідчо-оперативні групи поліції.

Також здійснюється розшук осіб, які обстріляли авто Шефіра: проводиться спеціальна поліцейська операція.

– Всіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох громадян України, просимо повідомляти в поліцію на 102, – додали в МВС.

Як повідомляють ЗМІ, сам Сергій Шефір не постраждав. Пораненому водієві надавали  медичну допомогу на місці події.

Правоохоронці ввели спецоперацію Сирена і шукають нападників.

Джерело: МВС

Фото: УНІАН

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