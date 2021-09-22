Прикордонники затримали на адмінкордоні з Кримом бойовика з нагородами від Путіна (ФОТО)

Співробітники української прикордонної служби затримали бойовика з нагородами за окупацію Криму на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим півостровом.

Відомо, що чоловік тривалий час сприяв російським військам у захопленні Криму.

Прикордонники затримали на адмінкордоні з Кримом бойовика з нагородами від Путіна / 3 фотографии

Зловмисника затримали у вівторок, 21 вересня, на контрольному пункті в’їзду-виїзду Каланчак.

За даними правоохоронців, 64-річний бойовик намагався перейти на підконтрольну Україні територію через КПВВ, але був викритий через нагороди від окупантів, які він віз із собою.

Під час огляду у затриманого вилучили російські так звані медалі За заслуги перед вітчизною, За захист Криму, 5 років кримської весни і Кримська весна, отримані у 2014-2018 роках.

Також у нього вилучили супровідні документи до так званих нагород за підписом президента РФ Володимира Путіна.

Окрім того, чоловік мав посвідчення учасника так званої кримської регіональної громадської організації Союз ветеранів вільного полку народного ополчення Республіки Крим.

Правоохоронці встановили, що у 2014 році затриманий брав активну участь у захопленні кримських підприємств, державних організацій та інших установ.

Прикордонники передали затриманого правоохоронцям. Йому загрожує покарання за статтею про створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.