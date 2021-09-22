Народний депутат від партії Слуга народу Олександр Качура повідомив, що, за його інформацією, держаної охорони у Сергія Шефіра, авто якого обстріляли, не було.

Про це він розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

– Я не знаю точно, чи була державна охорона у Сергія Шефіра, оскільки він працював помічником президента на громадських засадах. Наскільки мені відомо, у нього такої охорони не було. Тобто він переміщався самостійно, з водієм або без нього. Особисто я бачив, як він не раз самостійно приїжджав за кермом авто, – зазначив нардеп.

Голова фракції Слуга Народу Давид Арахамія також підтвердив, що у Сергія Шефіра державної охорони не було. Але, за його словами, тепер вона точно з’явиться.

22 вересня стало відомо, що в авто Сергія Шефіра стріляли. В МВС заявили, що обстріл стався у Київській області біля села Лісники близько 10.00.

Внаслідок обстрілу автомобіля Сергія Шефіра постраждав його водій. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, в автомобіль потрапило більше 10 куль.

Джерело: Україна 24