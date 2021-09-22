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Валентина Летяк |

Від тиску на керівництво до дестабілізації в країні – версії замаху на Шефіра

Сергій Шефір

Три основні версії замаху на Сергія Шефіра, які розглядає Національна поліція, це – у зв’язку з державною діяльністю потерпілого з метою тиску на вище керівництво держави, з метою дестабілізації політичної ситуації у державі, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземної держави.

Про це заявив на брифінгу голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, до слідчо-розшукових дій залучено найкращих слідчих та оперативників, кінологів та Нацгвардію.

Допомагає у розслідуванні замаху і Служба безпеки України.

Фото: УНІАН

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