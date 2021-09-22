Автомобіль, в якому перебував перший заступник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір, обстріляли у лісосмузі на дорозі між селом Круглим та селом Ходосівка Обухівського району Київської області.

У мережі з’явилося відео безпосередньо з того місця, де зловмисники обстріляти автівку радника Зеленського.

На кадрах видно, що правоохоронці наразі проводять слідчі дії, але водночас рух на дорозі не зупинили.

Після обстрілу водій Шефіра попри поранення зміг проїхати ще 15 км. Наразі авто припарковане посеред дороги між селами Лісники та Ходосівка у Київській області.

Шефір їхав на роботу в ОП, коли його автомобіль обстріляли автоматною чергою.

Що відомо про замах на Сергія Шефіра?

22 вересня близько 10:00 неподалік села Лісники Київської області обстріляли авто, в якому перебував Сергій Шефір. У транспортний засіб випустили понад десять куль.

Поранення зазнав водій Шефіра, якому надали невідкладну медичну допомогу, а згодом прооперували у лікарні Феофанії. Сам Сергій Шефір не постраждав.

Правоохоронці розпочали спецоперацію і шукають нападників. Обстріл уже кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 Кримінального кодексу України).

На замах свого помічника відреагував Володимир Зеленський, який наразі перебуває з робочим візитом у США. Він заявив, що одразу після виступу в ООН повернеться до Києва. Зеленський сказав, що передавати йому привіт пострілами з лісу в автомобіль його друга – це слабкість, а відповідь буде сильною.

Шефір, коментуючи замах на себе, розповів, що ситуація була моторошною і припустив, що замах було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади.