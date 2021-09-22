Станом на 17.00 поблизу села Ходосівка в Обухівському районі тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії що встановлення осіб, причетних до замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Зокрема на місці, звідки стріляли по автомобілю Шефіра, працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та кінологи.

Експерти залучили металошукачі та квадрокоптери, триває збір інформації для подальшого аналізу.

Оперативники шукають можливих свідків замаху на Шефіра та його водія.

Працівники поліції за підтримки Нацгвардії та СБУ працюватимуть цілодобово задля оперативного розкриття резонансного злочину.

Три основні версії замаху на Сергія Шефіра, які розглядає Національна поліція, це – державна діяльність помічника президента, тиск на вище керівництво держави, дестабілізація політичної ситуації в Україні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземної держави.

Все, що потрібно знати про замах на Шефіра – в матеріалі на Фактах ICTV.