Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Задіяли металошукачі: оперативні заходи на місці замаху на Шефіра тривають

Місце замаху на Шефіра

Станом на 17.00 поблизу села Ходосівка в Обухівському районі тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії що встановлення осіб, причетних до замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Зокрема на місці, звідки стріляли по автомобілю Шефіра, працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та кінологи.

Експерти залучили металошукачі та квадрокоптери, триває збір інформації для подальшого аналізу.

Оперативники шукають можливих свідків замаху на Шефіра та його водія.

Працівники поліції за підтримки Нацгвардії та СБУ працюватимуть цілодобово задля оперативного розкриття резонансного злочину.

Місце замаху на Шефіра

Три основні версії замаху на Сергія Шефіра, які розглядає Національна поліція, це – державна діяльність помічника президента, тиск на вище керівництво держави, дестабілізація політичної ситуації в Україні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземної держави.

Все, що потрібно знати про замах на Шефіра – в матеріалі на Фактах ICTV.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка