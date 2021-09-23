Вбивство бізнесмена в Черкасах

У мережі з’явилося відео вбивства бізнесмена в Черкасах. Момент збройного нападу зафіксували камери спостережень.

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На фрагментах відео помітно, що зловмисник у чорному одязі, балаклаві та зі зброєю в руках наближається до кав’ярні на вулиці Байди Вишневецького в центрі міста.

Люди, побачивши його, відразу здіймають руки договори.

У кав’ярні нападник залишається лічені секунди. Знайшовши жертву, стріляє й швидко подається геть. Очевидці події миттю падають на підлогу, а відвідувачі, які перебували надворі, кидаються навтьоки.

Збройний напад на бізнесмена в Черкасах стався вранці 22 вересня в кав’ярні просто в центрі міста.

Автомобіль Skoda, на якому попередньо міг втекти нападник, знайшли згорілим неподалік від місця злочину, в Долині троянд. У салоні транспортного засобу була зброя.

Потерпілого госпіталізували до лікарні з множинними вогнепальними пораненнями грудної клітки. Однак від отриманих травм той помер.

Задля затримання зловмисника в Черкаській області ввели в дію оперативний план Сирена.

Статтю кримінального провадження із Замаху на вбивство змінили на Умисне вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб.

Розслідування перебуває на контролі Міністерства внутрішніх справ.

Джерело: 18000