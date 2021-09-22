Зеленський вже у курсі про замах на Шефіра: відреагує найближчим часом

Президенту України Володимиру Зеленському, який перебуває із робочим візитом у США, вже доповіли про замах на його радника Сергія Шефіра.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповів прес-секретар очільника держави Сергій Никифоров.

– Зеленському продовжують надавати всю необхідну інформацію. Станом на зараз можна сказати, що ані виконавець замаху, ані замовники з їхніми поплічниками не зможуть уникнути покарання, – написав він.

Никифоров додав, що президент найближчим часом відреагує на ситуацію публічно.

Прес-секретар глави держави також додав, що жодні дії не вплинуть на курс Офісу президента на детінізацію і деолігархізацію української економіки.