У черкаській лікарні помер бізнесмен, якого вранці 22 вересня поранили, ймовірно, з автоматичної зброї в місцевій кав’ярні.

Поліція змінила статтю кримінального провадження з Замаху на вбивство на Умисне вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб.

Задля затримання зловмисника в Черкаській області ввели в дію оперативний план Сирена.

Автомобіль Skoda, на якому попередньо міг втекти нападник, знайшли згорілим неподалік від місця злочину, в Долині троянд. У салоні транспортного засобу була зброя.

Напад на бізнесмена стався у кав’ярні в центрі Черкас на вулиці Байди Вишневецького.

У чоловіка вистрелив невідомий і втік із місця події.

Згоріле авто та план Сирена: що відомо про замовне вбивство бізнесмена з Черкас / 10 фотографий

Потерпілого госпіталізували з множинними вогнепальними пораненнями грудної клітки. Від отриманих травм чоловік помер.

Наразі правоохоронці вилучають докази, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлюють місце перебування правопорушника.

Зброю, знайдену в салоні згорілого автомобіля, вилучили та направили на експертизу.

Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Слідство триває.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини.