У черкаській лікарні помер бізнесмен, якого вранці 22 вересня поранили, ймовірно, з автоматичної зброї в місцевій кав’ярні.
Поліція змінила статтю кримінального провадження з Замаху на вбивство на Умисне вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб.
Задля затримання зловмисника в Черкаській області ввели в дію оперативний план Сирена.
Автомобіль Skoda, на якому попередньо міг втекти нападник, знайшли згорілим неподалік від місця злочину, в Долині троянд. У салоні транспортного засобу була зброя.
Напад на бізнесмена стався у кав’ярні в центрі Черкас на вулиці Байди Вишневецького.
У чоловіка вистрелив невідомий і втік із місця події.
Потерпілого госпіталізували з множинними вогнепальними пораненнями грудної клітки. Від отриманих травм чоловік помер.
Наразі правоохоронці вилучають докази, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлюють місце перебування правопорушника.
Зброю, знайдену в салоні згорілого автомобіля, вилучили та направили на експертизу.
Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Слідство триває.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини.