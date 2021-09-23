Поліцейські та бійці ДСНС зараз обстежують понад 430 га лісу та відпрацьовують найближчі до місця замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра населені пункти.

Водолази також перевіряють найближчі водойми, тобто оперативно-розшукові заходи продовжуються.

Слідчі опитують свідків, перевіряються можливі шляхи відходу стрілка, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину.

Гільзи, вилучені з місця події, скеровано на експертизу.

22 вересня о 10.20 неподалік села Ходосівка Обухівського району Київської області скоєно замах на першого помічника президента Сергія Шефіра – його автомобіль обстріляли, поранено водія.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України.

Офіс генпрокурора розслідування кримінального провадження сьогодні передав до Головного слідчого управління Національної поліції України.