ФБР надасть допомогу в розслідуванні замаху на Шефіра

Федеральне бюро розслідувань США надасть українським правоохоронцям допомогу в розслідуванні замаху на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

– Допомога від ФБР (буде надана – Ред.), – повідомив Єнін.

Подробиці заступник міністра не озвучив.

Раніше Єнін поінформував, що МВС отримало підтвердження від американських колег про надання допомоги українським правоохоронцям для забезпечення максимально оперативного розкриття злочину, однак не уточнив, який саме орган висловив таку готовність.

– Ми отримали підтвердження від наших американських колег надати нам посильну допомогу, щоб забезпечити максимально оперативне розкриття цього злочину, – заявив Єнін.

Напередодні перший радник президента України Сергій Шефір після обстрілу його авто 22 вересня пояснив свою відсутність в ефірі програми Право на владу.

– Вчорашній день вніс корективи в моє життя та мій побут. Звикаю до нової реальності, до охорони, графіку. Мені необхідно налагодити безпеку сім’ї та побут охорони, яку мені виділили, – написав Сергій Шефір.

За його словами, найбільше він зараз хвилюється за стан здоров’я свого водія.

Джерело: Українські новини