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Тетяна Забожко |

Молотком і каменюкою: у Києві зловмисники побили вікна нових маршруток

Молотком і каменюкою: у Києві зловмисники побили вікна нових маршруток

У Києві невідомі особи розбили лобове скло на кількох нових автобусах Volvo, що курсують столичним маршрутом №150.

– 150-й маршрут паралізовано. Автобуси не їздять. Кияни не можуть дістатися місця призначення, – повідомляє заступник голови Київської міськадміністрації Костянтин Усов.

Перший випадок стався 23 вересня на зупинці Кирилівська церква.

Зловмисник, вийшовши з автобусу, вийняв із куртки молоток, вдарив по вітровому склу і втік.

За 15 хвилин на кінцевій зупинці 150-го маршруту, по вул. Милославській, інший зловмисник жбурнув у скло Volvo Hybrid каменюкою.

– Їх не зупинила ні присутність людей у салоні, ні те, що був ясний білий день, – говорить Костянтин Усов.

Заступник голови Київської міськадміністрації переконаний, що такими діями зловмисники намагаються тиснути на перевізників, які погодилися на нові умови міста, інвестували в оновлений сучасний рухомий склад і показали високий стандарт пасажирських перевезень.

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