ДТП у Черкаській області – скільки людей постраждало

На Смілянському шосе під Черкасами із різницею в кілька хвилин сталися дві ДТП. У масштабній аварії травмувалося четверо людей, серед яких – 19-річна вагітна.

Спершу дві бригади екстреної допомоги прибули на місце аварії, де зіштовхнулися два автомобілі.

Поки медики надавали допомогу травмованим, на цьому ж місці не розминулися ще три автомобілі.

Допомоги медиків потребував ще один пацієнт, тому прибула додаткова бригада швидкої допомоги.

24-річному чоловіку із забоєм шийного відділу хребта лікарі надали допомогу на місці.

Інших трьох постраждалих госпіталізували до Третьої Черкаської міської лікарні.

Закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку діагностували у 40-річного чоловіка та 19-річної пацієнтки на 20-му тижні вагітності.

Під Черкасами зіштовхнулись п’ять автомобілів. Серед постраждалих – вагітна / 3 фотографии

У 49-річної жінки – забій грудної клітки та коліна.

У Києві на зупинці загинула 22-річна дівчина. У неї після зіткнення із Volkswagen влетів Chevrolet.

Травми, яких зазнала постраждала, були несумісні з життям.

Аварія сталася на перехресті Газопровідної та Об’їзної в ніч на 20 вересня.

Водій Volkswagen повертав ліворуч на Газопровідну, а Chevrolet рухався прямо від комунального підприємства Гостомель.

У результаті ДТП водій Chevrolet втратив контроль і авто відкинуло вправо, де в цей час на зупинці стояла дівчина.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради

Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради