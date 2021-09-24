ДТП у Черкаській області – скільки людей постраждало

На Смілянському шосе під Черкасами із різницею в кілька хвилин сталися дві ДТП. У масштабній аварії травмувалося четверо людей, серед яких – 19-річна вагітна.
Спершу дві бригади екстреної допомоги прибули на місце аварії, де зіштовхнулися два автомобілі.
Поки медики надавали допомогу травмованим, на цьому ж місці не розминулися ще три автомобілі.
Допомоги медиків потребував ще один пацієнт, тому прибула додаткова бригада швидкої допомоги.
24-річному чоловіку із забоєм шийного відділу хребта лікарі надали допомогу на місці.
Інших трьох постраждалих госпіталізували до Третьої Черкаської міської лікарні.
Закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку діагностували у 40-річного чоловіка та 19-річної пацієнтки на 20-му тижні вагітності.
У 49-річної жінки – забій грудної клітки та коліна.
У Києві на зупинці загинула 22-річна дівчина. У неї після зіткнення із Volkswagen влетів Chevrolet.
Травми, яких зазнала постраждала, були несумісні з життям.
Аварія сталася на перехресті Газопровідної та Об’їзної в ніч на 20 вересня.
Водій Volkswagen повертав ліворуч на Газопровідну, а Chevrolet рухався прямо від комунального підприємства Гостомель.
У результаті ДТП водій Chevrolet втратив контроль і авто відкинуло вправо, де в цей час на зупинці стояла дівчина.
Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради
Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради