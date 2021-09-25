ДТП під Одесою – постраждало 5 осіб, зокрема дитина (ФОТО)

24 вересня в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та мікроавтобуса. Внаслідок аварії постраждало п’ятеро осіб, серед них дитина.

ДТП сталася у п’ятницю на трасі Одеса – Кучурган. Автомобіль Citroën зіткнувся із вантажівкою, яка рухалася у зустрічному напрямку.

Під Одесою мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: серед постраждалих 6-річна дитина / 3 фотографии

За даними правоохоронців, внаслідок аварії постраждало четверо дорослих людей та дитина, які шість років.

Усіх потерпілих одразу доставили до медичного закладу. Лікарі повідомили, що двоє чоловіків перебувають у важкому стані.

Усі причини та обставини ДТП наразі встановлює поліція. Справу попередньо кваліфікували за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Водночас у одному з місцевих Telegram-каналів повідомляють, що в мікроавтобусі перебували співробітники внутрішньої безпеки поліції Одеської області.

– На службовому бусі вони потрапили в ДТП із зустрічною вантажівкою МАЗ. П’ять осіб доставлені з різними тілесними ушкодженнями в лікарню Біляївки, двоє у важкому стані. Також в машині була родичка одного зі співробітників з 6-річною дитиною, – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні сталася ДТП під Черкасами. На дорозі зіштовхнулись одразу п’ять автомобілів.

У масштабній аварії травмувалося четверо людей, серед яких – 19-річна вагітна. У жінки та ще у 40-річного потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Інших постраждалих осіб медики оглядали на місці аварії та госпіталізовували.