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Абрамова Юлія |

Програла битву: у США від Covid-19 померла багатодітна мати, яка виступала проти щеплень

Програла битву: у США від Covid-19 померла багатодітна мати, яка виступала проти щеплень

У США від ускладнень коронавірусу померла 40-річна Крістен Лоурі, яка виступала проти щеплення від коронавірусу.

Американка брала участь в акціях протесту проти щеплення від коронавірусу.

– Без маски, без вакцинації, з можливістю вільно висловлюватися, не боятися. Разом ми переможемо, – писала вона в соцмережі.

На початку вересня сестра померлої повідомила, що Крістен опинилася в лікарні від ускладнень, що викликав коронавірус та пневмонією. Дівчина закликала молитися за здоров’я інфікованої.

– Моїй сестрі належить довге життя. Ти потрібна нам тут, сестричка. Твої діти дуже люблять тебе і сумують за тебою. Будь ласка, не здавайся, – повідомляла вона.

Утім, кілька днів тому родичі Крістен Лоурі заявили про смерть жінки.

– Моя прекрасна племінниця програла битву проти Covid-19. Я дуже переживаю за її чотирьох дітей. Ми будемо дуже сумувати. Так багато людей потребують Крістен тут, на Землі, але, напевно, у Бога на неї свої плани. Ми любимо тебе, Крістен, і будемо любити завжди. Ми сумуємо за тобою”, – написала тітка померлої.

Як повідомлялося, в американському штаті Айдахо від ускладнень Covid-19 померла дипломована медсестра з міста Кьор-д’Ален, мати двох десятирічних близнюків Наталі Райз. Жінка не мала жодного щеплення від коронавірусу. До того ж, вона активно заперечувала необхідність вакцинації.

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