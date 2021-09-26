У місті Умані школярка впала з вікна восьмого поверху. Правоохоронці розглядають версію доведення до самогубства.

Про це розповіла речниця Головного управління Національної поліції Черкаської області Зоя Вовк. За її словами, ввечері 23 вересня на вулиці Незалежності в Умані 11-річна дівчинка вистрибнула з восьмого поверху.

Школярка загинула від травм, які виявилися несумісними з життям. Медичні працівники змогли лише констатувати смерть дитини. Правоохоронці опитали свідків події, вилучили та розблокували мобільний телефон 11-річної дівчинки.

За попередніми даними, підозрілих повідомлень на пристрої не виявили. Однак гаджет направили на експертизу фахівцям та перевірку кіберполіцейським.

Слідство розглядає декілька можливих версій трагедії. Серед них – можливі конфлікти у родині, проблемні стосунки з однолітками та вплив соціальних мереж.

Правоохоронці внесли відомості про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 120 (Доведення до самогубства) КК України. Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі терміном до 10 років.

Джерело: Суспільне Новини