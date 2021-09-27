У Нідерландах затримали українського капітана парусника – всі подробиці

Берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України, капітана яхти, за підозрою в перевезенні морем нелегальних мігрантів з Албанії. Посольство України в Нідерландах взаємодіє з нідерландськими правоохоронцями для з’ясування всіх обставин цієї справи. Наразі відомо, що 17 вересня берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України, капітана парусного судна, за підозрою в перевезенні морем нелегальних мігрантів.

– Суд обрав українцеві запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці, – сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, прикордонна поліція Нідерландів почала досудове розслідування.

– Посольство України в Нідерландах взаємодіє з нідерландськими правоохоронцями для з’ясування всіх обставин цієї справи, забезпечення дотримання процесуальних прав громадянина, – заявив він.

Раніше ЗМІ Нідерландів повідомляли, що прикордонна поліція перехопила вітрильну яхту, на борту якої перебували 11 мігрантів з Албанії. Також була інформація про двох українських капітанів. Судно нібито затримали поблизу міста Оуддорпа в нідерландській провінції Зеландія. Воно прямувало до Великої Британії, куди намагаються потрапити більшість мігрантів. У місцевій поліції заявляли, що перевізники все частіше стали обирати парусні кораблі для перевезення мігрантів. Ця вітрильна яхта – не єдине судно з мігрантами, затримане останнім часом біля берегів Нідерландів.