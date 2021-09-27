На Дніпропетровщині сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула людина.

Інцидент стався у неділю, 26 вересня, приблизно о 17.30, повідомляє прес-центр місцевого управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, водій BMW не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом. Після цього автомобіль перекинувся на бік.

Очевидці події витягли водія з понівеченої машини за допомогою підручних засобів ще до прибуття рятувальників.

Бригада швидкої допомоги, що прибула на місце події, забрала потерпілого, проте дорогою до Павлоградської міської лікарні № 4 чоловік помер.

Водій загинув: на Дніпропетровщині BMW врізався у дерево / 5 фотографий

Нагадаємо, в ніч на неділю, 26 вересня, в Херсонській області неподалік від населеного пункту Козацьке зіткнулися три автівки – Mercedes-Benz, ВАЗ-2107 і вантажівка MAN.

За попередньою інформацією, водій Mercedes намагався обігнати ВАЗ, але через недотримання безпечної дистанції зачепив ВАЗ, після чого вилетів на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з MAN.

Травми водія і пасажира Mercedes-Benz виявилися несумісні з життям і вони обидва померли на місці події ще до прибуття швидкої допомоги.