Мешканця Маріуполя суд засудив до трьох років в’язниці за розміщення сепаратистських публікацій і пропаганду війни. Він розміщував публікації у забороненій в Україні соціальній мережі Однокласники.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Так, в період з листопада 2018 року по червень 2020 року чоловік репостив і розміщував на своїй сторінці в соцмережі інформацію, яку публікував пропагандистський ресурс “Рупор Новоросії”.

– Зокрема, чоловік копіював і таким чином поширював контент із закликами до вирішення військового конфлікту і вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, – відзначили в прокуратурі.

Його засудили за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також пропаганду війни (ч. 1 ст. 110, ст. 436 КК України).

Нагадаємо, раніше СБУ викрила цілу групу проросійських агітаторів і повідомила всім трьом учасникам про підозру.

Їх підозрюють у фінансуванні дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.