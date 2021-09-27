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Максим Зайченко |

Закликав до війни: жителю Маріуполя дали три роки в’язниці за репости в соцмережі

суд

Мешканця Маріуполя суд засудив до трьох років в’язниці за розміщення сепаратистських публікацій і пропаганду війни. Він розміщував публікації у забороненій в Україні соціальній мережі Однокласники. 

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Так, в період з листопада 2018 року по червень 2020 року чоловік репостив і розміщував на своїй сторінці в соцмережі інформацію, яку публікував пропагандистський ресурс “Рупор Новоросії”.

– Зокрема, чоловік копіював і таким чином поширював контент із закликами до вирішення військового конфлікту і вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, – відзначили в прокуратурі. 

Його засудили за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також пропаганду війни (ч. 1 ст. 110, ст. 436 КК України).

Нагадаємо, раніше СБУ викрила цілу групу проросійських агітаторів і повідомила всім трьом учасникам про підозру. 

Їх підозрюють у фінансуванні дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. 

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

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