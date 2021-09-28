У Києві викрили адвоката, який через підроблені документи заволодів двома квартирами вартістю 2,5 млн грн. Йому загрожує до 12 років в’язниці.

Протягом 2018-2019 років чоловік разом зі своїми подільниками підробив правовстановлювальні документи на дві квартири у столиці, які належали померлим особам.

На підставі цих документів адвокат заволодів квартирами. Водночас однією з них він заволодів, використовуючи незаконно паспорт свого клієнта.

Надалі з метою отримання прибутку від продажу квартири, адвокат провів її відчуження на користь третіх осіб. Таким чином завдано шкоду спадкоємцям майна на суму понад 2, 5 млн грн.

Адвокату вже повідомлено про підозру за фактом шахрайського заволодіння двома квартирами у столиці на підставі підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Водночас на квартири накладено арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми. Адвокату та його спільникам загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Київська міська прокуратура