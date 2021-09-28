ДТП у Миколаївській області – подробиці ДТП події 27 вересня

У Миколаївській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter та двох вантажівок DAF та КАМАЗ з причепом.

Унаслідок автокатастрофи на трасі Снігурівка – Калинівка перед селом Широке четверо людей загинули та ще семеро травмувалися.

За даними поліції, у салоні мікроавтобуса перебувало 11 людей. 66-річний водій та троє пасажирів, серед яких 15-річний підліток, загинули в аварії.

Ще семеро пасажирів Mercedes-Benz Sprinter віком від 28 до 47 років дістали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Травмованих людей госпіталізували до медичного закладу.

Водночас водії вантажних автомобілів DAF та КАМАЗ віком 47 та 62 років не постраждали. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини та можливі причини аварії.

Подію кваліфікували за ознаками статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель декількох осіб) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення терміном до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.