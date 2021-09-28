Новини Рівного: невідомий вдарив дівчину ножем у живіт посеред вулиці – подробиці

У Рівному невідомий посеред вулиці напав на 20-річну жительку, яка має проблеми зі слухом та мовленням. Зловмисник вдарив її ножем у живіт.

Інцидент стався 27 вересня близько 21.00 на вулиці Волинської Дивізії.

Напав посеред вулиці: у Рівному незнайомець порізав ножем 20-річну дівчину / 3 фотографии

Коли 20-річна дівчина ввечері поверталася додому, на дорозі її зненацька вдарили ножем у живіт. Про це потерпіла одразу написала своєму товаришу — сурдоперекладачу.

За даними правоохоронців, жодних речей та грошей у потерпілої не викрали.

Дівчину доставили у хірургічне відділення лікарні. Медики діагностували у неї непроникне поранення черевної порожнини.

Після її звернення до поліції з заявою про вчинення злочину, слідчі розпочнуть досудове розслідування за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі правоохоронці намагаються знайти зловмисника.