У Черкасах Нацполіція почала шукати людей, які мають будь-яку інформацію, що допомогла б розслідуванню смерті семирічного Андрія Лясова.

Дитина після майже двох тижнів у термінальній комі померла 5 вересня в Черкаській обласній дитячій лікарні. Згідно з результатами розтину тіла, смерть настала через травму голови та крововилив.

Наразі слідчі в межах досудового розслідування кримінального провадження, яке відкрили ще 25 серпня, досліджують усі обставини, як Андрій Лясов міг дістати тілесних ушкоджень.

– Просимо небайдужих громадян, які володіють будь-якою інформацією, що має значення для слідства, звернутись за телефоном 102 або за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 57, – звертаються в Нацполіції.

До лікарні хлопчика без свідомості з черепно-мозковою травмою та численними тілесними ушкодженнями госпіталізували 24 серпня.

Правоохоронці оприлюднили розмову названої бабусі дитини (хлопчик є сином невістки від першого шлюбу, – Ред.) із диспетчером швидкої допомоги.

Те, що дитина кілька днів пролежала непритомна із гематомою головного мозку, відірваними губами, вухами, частиною статевого органу, пролежнями та слідами від затушених цигарок, повідомив 27 серпня депутат Верховної Ради VIII скликання Олег Петренко.

Бабуся хлопчика, яка тимчасово опікувалася неповнолітнім, доки його матір оперували в Києві, повідомила поліції, що хлопчик упав із купи цегли в дворі.

31 серпня під варту на 60 діб взяли названу бабусю хлопчика, а 3 вересня на такий самий термін – чоловіка названої бабусі хлопчика. Їх підозрюють у залишенні в небезпеці малолітнього.

10 вересня бабуся спробувала оскаржити запобіжний захід в апеляційному суді, однак ухвалу залишили без змін.

13 вересня небайдужі люди влаштували мітинг під обласною прокуратурою, щоб домогтися справедливого розслідування смерті дитини.