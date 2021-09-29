У Миколаївській області вербували судноплавців для доставки мігрантів до Європи

У Миколаївській області двоє чоловіків займалися вербуванням судноплавців для їх експлуатації в країнах Шенгенської зони. Вони займалися незаконним перевезенням мігрантів з Туреччини в країни Європи.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Зловмисники обіцяли високі зарплати судноплавцям. Вони підшукували людей у важкому матеріальному становищі.

– Фігуранти підшукували в Миколаївській області громадян з навичками управління судами. За незаконні морські перевезення мігрантів з Туреччини в Італію та інші європейські країни обіцяли жертвам стабільний заробіток у $4 тис., – повідомили правоохоронці.

Двох фігурантів, яким 45 і 57 років, затримали в місті Скадовську. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи, які використовувалися в незаконній діяльності.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) КК України. Чоловікам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області затримали злочинну групу, яка для роботи на своїх полях – це 500 га землі – вербувала людей з усіх областей. Їх заманювали пристойною зарплатою.

У них забирали документи, селили в бараках, а платили тільки частина обіцяного. Під час спецоперації звільнили з трудового рабства 60 осіб.