У Запоріжжі судитимуть членів банди за вбивство професора університету

У Запоріжжі судитимуть членів організованого злочинного угрупування за вбивство професора місцевого університету.

Чотирьом особам оголошено про підозру у вчинені тяжких злочинів, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Повідомлення про зникнення 42-річного доктора наук та професора кафедри Запорізького університету надійшло до поліції 11 листопада 2020 року. Працівники карного розшуку встановили, що днем раніше він вийшов із будівлі університету та сів в автомобіль марки Toyota.

— На початку березня працівники карного розшуку отримали інформацію щодо причетності 27-річного місцевого мешканця, який користувався автомобілем Toyota, до викрадення потерпілого. В подальшому було встановлено, що він мав у власному користуванні низку транспортних номерних знаків для прикриття своєї злочинної діяльності. Чоловік зізнався у причетності до зникнення викладача, його подальшого умисного вбивства та вказав місце, де заховане тіло потерпілого, – розповів заступник начальника ГУНП в Запорізькій області Руслан Невожай.

Слідчими було відкрито два кримінальних провадження за ознаками ч.2 та ч.3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

В результаті обшуків за місцями мешкання та перебування 27-річного чоловіка було виявлено набір номерних знаків та вилучено велику кількість боєприпасів: дві реактивні протитанкові гранати, 300 різнокаліберних набоїв, близько 60 боєприпасів для підствольних гранатометів, металеві різнокаліберні гільзи та три гранати, які маркуються як учбові, шість рушниць різного типу та інші речі.

Згодом представники карного розшуку викрили ще трьох осіб, причетних до скоєння злочину: 1975, 1991 та 1993 років народження. Один з них – іноземець, другий – працівник правоохоронних органів, третій – місцевий житель, раніше судимий за корисливі злочини.

Слідство встановило, що організатором злочину був виходець із Тунісу, 1975 року народження. Члени ОЗГ розробили план викрадення професора та розподілили ролі щодо вбивства та подальшого приховання тіла загиблого.

Фігурантам справи повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення у складі організованої злочинної групи. Двом з них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим двом у вигляді цілодобового домашнього арешту.

28 вересня цього року обвинувальний акт у кримінальному провадженні скерований до районного суду міста Запоріжжя.