У Києві 43-річна жінка вчиняла домашнє насильство щодо свого батька протягом декількох місяців. За такі дії їй загрожує до двох років в’язниці.

За даними прокурорів, донька тривалий час проживала разом зі своїм 65-річним батьком.

Протягом травня-серпня 2021 року жінка систематично ображала його. Окрім того, вона нецензурно лаялась на нього, принижувала та психологічно тиснула.

Ба більша, донька не дозволяла батьку виходити з квартири, в якій вони жили.

Таким чином місцеві прокурори повідомили жінці про підозру. За вчинене їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до двох років.

Домашнє насильство: як діяти та куди звертатися по допомогу?

Якщо ви стали жертвою насильства, то насамперед маєте повідомити у поліцію, що з вами сталося та де ви перебуваєте.

Потім потрібно дати правоохоронцям свідчення і написати письмові пояснення.

Якщо у вас є якісь тілесні ушкодження, цей факт обов’язково треба зафіксувати. Слідчий має направити вас на обстеження, після якого ви отримаєте необхідно довідку.

Також ви можете звернутися до служби підтримки та допомоги жертвам домашнього насильства.

Якщо ви потерпаєте від домашнього насильства, можете звернутися по допомогу за номерами:

Безоплатна правова допомога – 0-800-213-103

Урядова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства – 15-47

Національна гаряча лінія з питань запобігання домашньому насильству – 0-800-500-335 або 116-123.

Джерело: Київська міська прокуратура