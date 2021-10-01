Провину хотів перекласти на дружину: у Мелітополі коп протаранив авто з трирічною дитиною

У місті Мелітополь Запорізької області місцевий поліцейський на джипі Toyota Land Cruiser протаранив ВАЗ, у якому перебувала трирічна дитина. Він влетів в автомобіль на чималій швидкості.

У розбитій автівці, крім дитини, було ще четверо людей. Але замість того, щоби бодай поцікавитися, чи всі вони цілі та чи не постраждала маленька дівчинка, поліцейський намагався втекти.

Після того, як спроба виявилася невдалою, чоловік вирішив пожертвувати своєю молодою дружиною. За словами свідків, він посадив її за кермо, а сам відійшов на безпечну відстань від авто.

Поліцейський, який так нахабно намагався уникнути відповідальності, – Віталій Юрченко. Мелітопольські водії його знають особливо добре, оскільки він понад десять років пропрацював у колишньому ДАІ, а після реформи успішно влаштувався у місцевий райвідділ.

Очевидці аварії, яких на місці зібралось чимало, кажуть, що в авто відчувався запах алкоголю. Тільки от на місці ДТП алкотест проходити чоловік відмовився. У Мелітопольській поліції повідомили, що їхній співробітник був тверезий, а його роботою керівництво цілком задоволене.

Офіційно досі немає висновків щодо аварії. Не встановлено не лише, хто з водіїв винен у ДТП. Колеги Віталія Юрченка чомусь не можуть навіть розібратися, хто ж саме був за кермом джипа – поліцейський чи його дружина.

На час слідства поліцейського від роботи усунули. Постраждалі тим часом підраховують збитки і готуються до тривалих судових засідань. Бо, як з’ясувалося, автомобіль, на якому їздить правоохоронець, навіть не застрахований.