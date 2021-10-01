Колоди злетіли з фури: в Бразилії сталася смертельна ДТП

Неподалік бразильського міста Ново Мундо в штаті Баїя сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули 12 осіб і ще два десятки постраждали.
Шестеро постраждалих перебувають у важкому стані, повідомляють місцеві ЗМІ.
За попередніми даними, на трасі BR 101 вантажівка, яка перевозила колоди евкаліпта, врізалася в автобус і фургон.
Вантажівка на повороті врізалася в транспортні засоби, що їхали в протилежному напрямку, внаслідок чого на них впали колоди.
Водії пасажирських бусів загинули на місці, а водій вантажівки втік із місця події.
Постраждалих доставили в лікарні в міст Еунаполіс і Порту-Сегуру.
Нагадаємо, 28 вересня у Миколаївській області біля міста Снігурівка сталася масштабна ДТП, внаслідок якої заповнений пасажирами мікроавтобус зіткнувся одразу із двома вантажівками.
Спочатку бус зачепив автомобіль DAF, який рухався в протилежному напрямку, а потім вилетів на узбіччя, де врізався в причіп припаркованого КАМАЗа.
Унаслідок аварії загинули чотири людини, ще шестеро дістали травм різного ступеня тяжкості.