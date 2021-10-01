Колоди злетіли з фури: в Бразилії сталася смертельна ДТП

Неподалік бразильського міста Ново Мундо в штаті Баїя сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули 12 осіб і ще два десятки постраждали.

Шестеро постраждалих перебувають у важкому стані, повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, на трасі BR 101 вантажівка, яка перевозила колоди евкаліпта, врізалася в автобус і фургон.

Вантажівка на повороті врізалася в транспортні засоби, що їхали в протилежному напрямку, внаслідок чого на них впали колоди.

Водії пасажирських бусів загинули на місці, а водій вантажівки втік із місця події.

Постраждалих доставили в лікарні в міст Еунаполіс і Порту-Сегуру.

Нагадаємо, 28 вересня у Миколаївській області біля міста Снігурівка сталася масштабна ДТП, внаслідок якої заповнений пасажирами мікроавтобус зіткнувся одразу із двома вантажівками.

Спочатку бус зачепив автомобіль DAF, який рухався в протилежному напрямку, а потім вилетів на узбіччя, де врізався в причіп припаркованого КАМАЗа.

Унаслідок аварії загинули чотири людини, ще шестеро дістали травм різного ступеня тяжкості.