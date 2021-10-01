У зоні проведення ООС унаслідок обстрілів поранено двох військовослужбовців Об’єднаних сил.

Воїни перебувають в медичному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний.

Російсько-окупаційні війська, продовжуюючи ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у межах Тристоронньої контактної групи, вісім разів порушили режим припинення вогню, три з яких – із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Новоолександрівки, Новозванівки та в бік Авдіївки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл українських позицій із мінометів калібру 120 мм.

В останньому населеному пункті внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.

Поблизу Лебединського позиції українських захисників обстріляли з гранатометів різних систем.

На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського та Нью-Йорка. Вів там обстріл і з великокаліберних кулеметів.

Ворожий безпілотник, ймовірно Орлан-10 перетнув лінію розмежування в Луганській області.

Вогневу активність противник припинив після того, як українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Кордони українських підрозділів залишилися незмінними.

Джерело: ООС

Фото: ООС